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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı

        Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:31
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı
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        Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 79 kişi yakalandı.

        Yakalanan kişiler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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