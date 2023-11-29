Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı
Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.
Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 79 kişi yakalandı.
Yakalanan kişiler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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