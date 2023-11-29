Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK mensubu F.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.
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