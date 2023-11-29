Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK mensubu F.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Hırsız, ev sahibini dışarı attı!
        Hırsız, ev sahibini dışarı attı!
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli

        Benzer Haberler

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı
        EDİRNE'DE LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ  
        EDİRNE'DE LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ  
        Edirne'de lodos ağaçları devirdi
        Edirne'de lodos ağaçları devirdi