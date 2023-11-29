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        Edirne'de bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta çok sayıda elektronik sigara, kaçak sigara ve cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:46
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        Edirne'de bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
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        Edirne'de bir araçta çok sayıda elektronik sigara, kaçak sigara ve cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

        Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada 350 elektronik sigara, 900 kaçak sigara, 334 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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