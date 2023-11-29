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        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:14
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK mensubu M.K'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

        "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma ekiplerine teslim edilen zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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