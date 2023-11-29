Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valiliğinde kış tedbirleri toplantısında alınacak önlemler konuşuldu

        Edirne Valiliğinde kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:36 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valiliğinde kış tedbirleri toplantısında alınacak önlemler konuşuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valiliğinde kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleşen toplantıda kış şartlarında yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olunması amacıyla alınacak önlemler görüşüldü.

        Olumsuz meteorolojik olayların meydana gelmesi halinde genel hayatı kısmen veya tamamen etkileyecek durumlarda, kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Toplantıya Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, kurum müdürleri ve yetkili birim amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
        Edirne'de bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Edirne'de bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 33 düzensiz göçmen yakalandı