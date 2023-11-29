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        Edirne'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından kadına yönelik şiddete karşı "Şiddetsiz adımlar" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:55
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        Edirne'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
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        Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından kadına yönelik şiddete karşı "Şiddetsiz adımlar" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

        Saraçlar Caddesi'nde toplanan grup "Kadınlar birlikte güçlü", "Şiddete sessiz kalma", "Güçlü kadın güçlü yarın" yazılı dövizlerle ve turuncu balonlarla Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Grup, yürüyüş esnasında ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

        AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin temel hedeflerinden birisinin de kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak olduğunu belirtti.

        Yürüyüşe sivil toplum ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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