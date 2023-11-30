Edirne'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ahırda telsizle yakalandı

Edirne'de 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı ahırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda, 14 ayrı suçtan 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı ahırda av tüfeği ve telsizle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.Y. cezaevine teslim edildi.

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