Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından İpsala ilçesinde Hacıköyü Ortaokulu'nda öğrenciler bilgilendirildi.

Öğrencilere temel trafik kuralları hakkında eğitim verildi, trafik jandarmasının kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

- Keşan'da "kadına yönelik şiddet" anlatıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" adlı program düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Keşan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Edirne Barosu Keşan Temsilciliği ve Belediye Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, İYİ Parti İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe, Edirne Barosu Başkanı Av. Gökhan Karakoç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Erkinlikte, ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları Temel Özdemir ve Canan Niksarı KADES uygulaması, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Psikolog Serap Deniz ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgiler verdi.

Program sonunda konuşan Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi olarak toplumu güçlendirmenin kadını güçlendirmekten geçtiğine inandıklarını belirtti.

Medeniyetin, ailenin, merhametin, hayatın ve emeğin kurucu gücünün kadınlar olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu" Bunu çok iyi biliyoruz. Kadına şiddete karşı toplumsal duyarlılıklarımızı güçlenmesi ümit ediyor, kadına şiddet insanlığa ihanettir anlayışıyla her türlü şiddetin son bulduğu bir dünya diliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Jandarma ekipleri avcıları kontrol etti

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından avcılık sezonunun başlaması nedeniyle avda kullanılan gümeler denetlendi.

Kontrollerde gümelerin izin belgeleri ve avda kullanılan mührelere bakıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.