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        Edirne'de freni patlayan midibüs parka girdi, araçtaki 2 kişi yaralandı

        Edirne'de freni patlayan midibüs çocuk parkının yeşil alanına girerek durabildi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:01 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:01
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        Edirne'de freni patlayan midibüs parka girdi, araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de freni patlayan midibüs çocuk parkının yeşil alanına girerek durabildi, 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Y.A'nın kullandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait 22 M 0181 plakalı midibüsün Şükrüpaşa Mahallesi Anadolu Sokak'ta yokuşu inerken freni tutmadı. Kaldırımı aşan araç çocuk parkının yeşil alanına girerek durabildi.

        Aracın savrulması nedeniyle 15 yolcusu bulunan midibüsteki M.K. ve F.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.K. ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hafif yaralanan F.A'nın tedavisi sağlık görevlilerince olay yerinde yapıldı.

        F.A. gazetecilere yaptığı açıklamada, çok korktuğunu ve yolcuların aracın içerisinde sağa sola savrulduğunu anlattı.

        Sürücü Y.A'da soğukkanlı hareket ederek aracı yeşil alana sokarak durdurabildiğini anlattı.

        Midibüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Araç, yeşil alandan itilerek çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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