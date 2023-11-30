Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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