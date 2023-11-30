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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi'nde geçici işçi statüsünde çalışan 169 işçi ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:45 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:49
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi’nde geçici işçi statüsünde çalışan 169 işçi ile bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında düzenlenen programda, Başkan Gürkan, 169 geçici işçinin 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren sürekli işçi kadrosuna geçeceğini belirtti.

        Emeğin en kutsal değer olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Bizler, insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. İşte bu anlayışla bugüne kadar emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        DİSK Genel-İş Sendikası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Hasseli de geçici işçi çalıştıran birçok belediye olduğunu, Gürkan'nın tüm bölgelere örnek teşkil edecek bir davranışa imza attığını belirtti.

        - İpsala Ticaret Borsası'na ziyaret

        İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Murat Sungurlu ile İpsala Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Elmas İpsala Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

        İpsala Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Ercan, Sungurlu ve Elmas ile İpsala Devlet Hastanesi ve sağlık alanındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sağlık sektörünün her branşında mesai ve emek harcayan değerli sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dileriz. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın başhekimimize ve müdürümüze teşekkür eder, hayırlı görevler dileriz." dedi.

        Öte yandan İpsala cumhuriyet savcıları Harun Özçiçek ile Doğan Cem Nergis İpsala Ticaret Borsasına nezaket ziyaretinde bulundu.

        - İpsala Ticaret Borsası kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

        İpsala Ticaret Borsasının kasım ayı meclis toplantısı borsa binasında Meclis Başkanı Ali Ercan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantısına zoom üzerinden katılan borsanın akademik danışmanı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, 2023 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerini ve tecrübelerini meclis üyeleriyle paylaştı.

        Ercan, verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek "Toplantımıza zoom üzerinden katılarak şeref veren akademik danışmanımız Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu hocamıza katılımlarından dolayı ve bizlere vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. "dedi.

        - İpsala'da çiftçilere GES projesi anlatıldı

        İpsala'da kurulması planlanan Depolamalı Güneş Santrali (GES) projesiyle çiftçilere ilgili bilgiler verildi.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'nin başkanlık ettiği toplantıda, proje kapsamında güneş enerjisinden elde edilecek elektrikle birliğin elektrik faturasının düşürülmesi ve çiftçilerin ödediği sulama bedellerinin daha düşük seviyelere çekilmesi konusu ele alındı.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, 2024 yılı su ücretinin en düşük seviyede olması konusunda görüş birliğinin sağlandığını belirtti.

        Toplantıya ilçe belediye başkanları ile çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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