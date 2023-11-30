Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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