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        Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:33
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        Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede saklandığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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