Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Gönülden Dile" klasik Türk müziği konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Gönülden Dile" klasik Türk müziği konseri düzenlendi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Halil Erseven'in sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde 14 eser seslendirildi.

Konserde solist Sebati Balkan, Gülferi Ateş Yürük solo performans sergiledi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine konsere vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini söyledi.

Konsere, Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk ve sanatseverler katıldı.