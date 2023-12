Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, güvenli trafik akışının sağlanması, sıfır kaza düsturuyla meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik personelle eğitim verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma personeline yönelik düzenlenen eğitimde kışın araç kullanımında dikkat edilecek hususlar ve kış lastiğinin önemi anlatıldı.

Eğitim sonucunda tüm araç sürücülerine zincir söküp takma eğitimi uygulamalı konularında bilgiler verildi.

Güvenli bir trafik akışının sağlanması ve sıfır kaza düsturuyla meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik personel eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.

- Trakya Üniversitesinde İtalyan bestecilerin eserleri seslendirildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası tarafından "İtalyan Bestecileri Gecesi" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliği üstlendiği, Cem Özkan ve Nehir Kıran'ın solist olarak katkı sunduğu konser, Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanatseverler tarafından ilgi ile izlenen konserde Vivaldi'nin Concerto No. 1 "İlkbahar", Concerto No. 2 "Yaz", Concerto No. 3 "Sonbahar", Concerto No. 4 "Kış" ve Dört Keman Konçertosu; Paganini'nin Cantabile, Monti'nin Czardas adlı eserleri seslendirildi.

Konsere Makedonya Eski Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Baro Başkanı Av. Gökhan Karakoç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

- Edirne'de jandarma eğitimlerine devam ediyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere yönelik eğitimlere devam ediyor.

Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü siber suç farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Keşan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere "Siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, sosyal medya kullanımı ve siber dolandırıcılık" konularında bilgi verdi.

Eğitimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

- "Bu vahim iddialar araştırılsın ve sorumlular cezalandırılsın"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın içme suyundaki bulanıklığın nedenine ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir haftadır içme suyundaki bulanıklığın kamuoyunun da gündeminde olduğunu belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın dün yaptığı açıklamaları izlediğini aktaran Tekin, "Barajdaki borulara sabotaj yapıldığı iddia ediliyor. iddialar gerçekten çok vahim. Gerçekten çok üzüntü verici. İddiaların muhakkak aydınlatılması gerekir. Bu vahim iddialar araştırılsın ve sorumlular cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.