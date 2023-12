3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, çağdaş ve gelişmiş toplumların engelli, engelsiz ayrımı yapmadan bütün vatandaşları için eşit hizmet ilkesiyle çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Engelli vatandaşların kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmelerinin en temel insan hakkı olduğunu ifade eden Gürkan, "Bu sorumluluğun bilinciyle Edirne Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, birçok yenilikçi çalışma ile engelli vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Engelli bireylerimiz ve aileleri ile her zaman dayanışma içerisindeyiz. Her türlü hizmetimizin tüm vatandaşlarımıza eşit olarak ulaşabilmesi için büyük bir gayret ve özen gösteriyoruz." dedi.

Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada farkındalık yaratmasını dileyen Gürkan, engelli vatandaşları bir kez daha sevgiyle kucakladığını kaydetti.

- "Her insan bir gün engelli olma potansiyeline sahiptir"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanında olduklarını belirtti.

Engellilerin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli vatandaşların spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılar gurur kaynağıdır. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma yolunda çeşitli proje ve çalışmalar hayata geçiriliyor. Devletin tüm imkanlarıyla engelli bireylerin sorunlarının çözümünü öncelikleri arasında gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Engelli olmak bir kusur değildir. Her insan bir gün engelli olma potansiyeline sahiptir."

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm vatandaşlara sorumlu ve duyarlı olma çağrısında bulunan İba, sevgi, saygı ve dayanışmayla bütün engellerin aşılacağını belirtti.