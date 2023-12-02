Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazgan, mesajında Dünya Engelliler Gününün önemli bir farkındalık günü olduğunu belirtti.

        Engelli bireylerin, temel hak ve özgürlüklerden kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi için, devlete, yerel yönetimlere ve sivil topluma büyük görevler düştüğünü belirten Yazgan, engelli bireylerin erişilebilirlik alanında sorunlar yaşadığını savundu.

        Engelli bireylere gerekli imkanların sunulması gerektiğini aktaran Yazgan, şunları kaydetti:

        "İnsan haklarına saygının bir gereği olarak devlet, yurttaşlarının eşitliğini gözetmelidir. İstihdamdan, eğitime, sağlıktan kamusal hizmetlere kadar birçok konu başlığında engelli yurttaşlar dezavantajlı konuma itilmektedirler. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devlet, dezavantajlı gruplar açısından gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Engelli yurttaşların insan onuruna yaraşır, özgür, eşit ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesi, hepimiz için onurlu ve özgür bir yaşam anlamı taşımaktadır.

        Bu duygu ve düşüncelerle, her şeye rağmen bütün engelleri aşma azmine ve kararlılığına sahip tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Gününü yürekten kutluyor, zihinlerdeki engellerin kalktığı bir toplumda hep birlikte mutluluk ve sağlıkla yaşamayı diliyorum."

        - Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tekin, mesajında, Engelliler Gününün engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir gün olduğunu vurguladı.

        Türkiye nüfusunun yaklaşık 12'sini engelli vatandaşların oluşturduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Engelli vatandaşların, sosyal yaşamda ve iş alanlarında maalesef türlü problemler ile karşılaştıklarını görüyoruz. Bir insan, engelli olduğu toplumdan soyutlanmamalı, gerek toplum ve gerekse ülke yöneticileri tarafından kendilerine daha fazla hassasiyet gösterilmeli ve bireylerin sosyal, kültürel, eğitim ve öğretim yaşamlarını kolaylaştıracak icraatlara öncelik verilmelidir.

        Engelli vatandaşların, Türkiye'deki en önemli başlıca sorunlarından biri olan istihdam sorunu çözülmeli, tüketici konumundan üretici konumuna geçmeleri ve toplumda daha etkin olmaları sağlanmalıdır. Engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hususunda Sağlık Bakanlığı gerekli ve yeterli çalışmaları yapmalı, bunun devlet politikası olarak sürdürülmesine özel önem verilmelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Mahkemenin 2 kez reddettiği kalker ocağına yeniden verilen 'ÇED gerekli değ...
        Mahkemenin 2 kez reddettiği kalker ocağına yeniden verilen 'ÇED gerekli değ...
        Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Doç. Dr. Uludağ: Doğayla barışık yaşam alanları oluşturmak zorundayız
        Doç. Dr. Uludağ: Doğayla barışık yaşam alanları oluşturmak zorundayız
        Türk ve Bulgar heyetleri Kapıkule'de ortak toplantı yaptı
        Türk ve Bulgar heyetleri Kapıkule'de ortak toplantı yaptı