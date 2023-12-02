Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Engelsiz Yaşam Merkezinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki etkinliklere katılan Gürkan, öğrencilerle pasta kesti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, 3 Aralık'ın önemli bir farkındalık günü olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"10 yıllık görev süremiz boyunca engelleri birlikte aşmak için el ele, gönül gönüle olduğumuz engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza elbette ki hız kesmeden devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri bundan sonra Engelsiz Yaşam Merkezimizden diyetisyen hizmeti ile ambulans hizmeti de alabilecek. Ayrıca fiziksel hareketlerine destek olması için merkezimiz, fizik tedavi hizmetine de başlıyor. Yine merkezde bireylere ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Tansiyon ve kan şekeri ölçümü, pansuman yapımı gibi konularda hizmet verecek sağlık kabini ve engellilere yönelik olarak düzenlenecek etkinliklerle merkezin olanaklarını daha genişletiyoruz."

- Köylerdeki yol yapım çalışmaları

İl Özel İdaresi yol yapım çalışmaları sürüyor.

Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan köyü ve Esetçe beldesi arasındaki 5.7 kilometrelik sıcak asfalt yapımı tamamlandı.

Çalışmaların süreceği belirtildi.