Edirne'de uluslararası öğrenciler ebru sanatını öğrendi

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ebru sanatıyla tanıştı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince Edirne Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte usta öğreticiler, öğrencilere ebru eğitimi verdi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Yunus Emre Altun, Türk kültürüne ait öğeleri tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Edirne'de yaklaşık 5 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Altun, atölye programlarıyla öğrencilere katkı sağladıklarını belirtti.

Atölye çalışmalarının süreceğini aktaran Altun, "Ülkemize gelen uluslararası öğrencilerimize elimizden geldiğince kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Onların bundan sonraki hayatlarında başarılı bireyler olmaları için mücadele ediyoruz. Atölye çalışmalarıyla Osmanlı'dan günümüze miras el sanatlarını tanıtıyoruz. Bu kapsamda öğrenciler ebru sanatını öğrendi." diye konuştu.