Türkiye'de tekstil sektöründe doğal boya kullanımı yaygınlaşıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ, Türkiye'de tekstil sektöründe doğal boya kullanımının yaygınlaştığını belirtti.

Karadağ, bir sempozyum için geldiği Edirne'de AA muhabirine, doğal bitkilerden elde edilen boyaların sentetik boyalara göre daha çevreci olduğunu söyledi.

Doğal boya bitkilerinin çevreci özellikleriyle öne çıktığını belirten Karadağ, "Doğal boya bitkileri yenilebilir, içilebilir. Benim bir sloganım var, 'yediğini giy, giydiğini ye' şeklinde. Doğal boyalar toksik ve kanserojen değil, bundan dolayı çevre kirliliği yaratmaz. Doğal boyalar antibakteriyel ve antifungal özellik gösteriyor." dedi.

Karadağ, dünya genelinde doğal boyalara ilginin arttığını, özellikle çocuk kıyafetlerinde doğal boyaların tercih edildiğini dile getirdi.

Doğal boyaların yüksek katma değerli olduğunu ifade eden Karadağ, Türkiye'de son yıllarda yapılan çalışmalarla doğal boyamanın endüstriyel ortamda kullanımının arttığını belirtti.

Türkiye'nin tekstil sektöründe güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Doğal boyalar sentetik boyalara göre 4 kat daha fazla fiyatla satılabilmekte. Bu iyi bir katma değer oluşturuyor. Dünyadaki büyük tekstil firmaları bir dönem doğal boyama için Hindistan'a yönelmişti, ancak orada sentetik boyaların kullanımının artmasından dolayı bu firmalar tekrar Türkiye'ye yönelmeye başladı. Büyük firmalar, Türkiye'de endüstriyel olarak doğal boyalarla tekstil ürünleri üretiyor. Bu ürünler genellikle yurt dışına pazarlanıyor ve önemli markaların mağazalarında yüksek fiyatlarla satılıyor. Dünyada doğal boyaya ciddi bir yönelim var. Bursa, İstanbul ve Adapazarı başta olmak üzere birçok firma, boyamalarının belli bölümlerinde doğal boyaları kullanarak tekstil sektörüne kazandırdılar."