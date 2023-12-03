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        Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 22:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 22:37
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        Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        E.Ş'nin kullandığı 22 ACS 618 plakalı otomobil, Kavacık - Dereköy yolunda aynı yönde ilerleyen E.A. yönetimindeki 59 SK 193 plakalı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü E.Ş. de sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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