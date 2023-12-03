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        Edirne'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:29 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:34
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        Edirne'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        R.S. idaresindeki 34 ZM 0614 plakalı tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, yolun karşısına geçmeye R.A'ya çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tır sürücüsü R.S, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Bu arada, R.A'nın kullandığı tırı park ettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu bir süre trafiğe kapandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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