Edirne'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

R.S. idaresindeki 34 ZM 0614 plakalı tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, yolun karşısına geçmeye R.A'ya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü R.S, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, R.A'nın kullandığı tırı park ettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu bir süre trafiğe kapandı.