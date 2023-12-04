Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da sağanak etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da sağanak etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor.

        Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sağanağın öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Meteoroloji verilerine göre kentte son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yayla Mahallesi'nde metruk bir bina çatısı yağış nedeniyle çöktü.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, AA muhabirine, dün başlayan yağışın aralıklarla devam ettiğini söyledi.

        Tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Ekici, şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşılmadığını kaydetti.

        Vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Ekici, "Son 24 saatte metrekareye 67 kilogram yağış düştü. Bunun yaklaşık 50 kilogramı dün akşam 22.00 ile 00.00 saatleri arasında. Yağış nedeniyle bazı binaların bodrumlarında su birikintileri meydana geldi. Bununla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezimize 96 ihbar yapılmış ve ekiplerimiz anında müdahalede bulunmuştur." şeklinde konuştu.

        Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte yağışın öğlen saatlerinde etkisini kaybetmesi ön görülüyor.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 13 kilogram yağış düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"

        Benzer Haberler

        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi
        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi
        Edirne'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Edirne'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Edirne´de sırayı bozun TIR sürücüsünün neden olduğu kazada TIR sürücüsü öld...
        Edirne´de sırayı bozun TIR sürücüsünün neden olduğu kazada TIR sürücüsü öld...
        Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Edirne´de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne´de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa