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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,915 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:36
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,915 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,001 8,915
        Ayçiçeği Kg 13,590 13,987
        Dana Kg 115,00 161,20
        İnek Kg 67,80 127,00
        Düve Kg 112,40 139,60
        Koyun Kg 59,00 95,00
        Kuzu Kg 125,00 168,00
        Toklu Kg 87,00 108,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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