Edirne'de asayiş

Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yancıkçışahin Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında şüpheli A.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

- Otomobilden hırsızlık

Keşan'da otomobilinden ses sistemi çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan U.Ö, evinin yakınına park ettiği aracından ses sisteminin çalındığını fark etti.

U.Ö, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Muradiye Cami Mahallesi'nde yaşayan M.B, evinin girişine park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

M.B, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.