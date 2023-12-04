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        Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 6 terör örgütü mensubu yakalandı

        Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 6 terör örgütü üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:07
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        Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 6 terör örgütü mensubu yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 6 terör örgütü üyesi yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi 3, terör örgütü FETÖ üyesi 2 ve terör örgütü MLKP üyesi 1 kişiyi yakaladı.

        Sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları öğrenilen zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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