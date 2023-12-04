Türkiye Yeşilay Cemiyeti 4. Bölge Koordinatörlüğü tarafından Çanakkale'deki şehitliklere "Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Bağımsız Gençlik Milli Bilinç Gezisi" düzenlendi.

Yeşilay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, programa Yeşilay'ın Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale şubeleri katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 4. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, yoğun katılımlı güzel bir program gerçekleştirildiğini belirtti.

Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını aktaran Bilgiç, "Burada hem milli bilinç gezisi düzenledik, hem de bağımlılıklar ile mücadele çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturduk. Gezide emeği geçen tüm şubelerimize, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi.

- Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yıl dönümü

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahraman mesajında, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli devrimlerinden biri olduğunu belirtti.

Kadınlara ilk olarak 1930 yılında itibaren belediye seçimlerine katılma sonra köylerde muhtar olma ve köy heyetine seçilme hakkı tanındığını anımsatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı. Kadının seçme ve seçilme hakkı Atatürk'ün en önemli devrimlerindendir. Kadınlarımız sosyal, kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında ve toplumsal yaşamda erkeklerle eşit haklara sahiptir. Kadınlarımızın yerelde, genelde, iş dünyasında daha çok görev almaları gerekmektedir. Varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren, yaşanılır kılan tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyor saygılar sunuyorum."