Edirne'de bir evde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi Edirne'de düzenlenen operasyonda ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.