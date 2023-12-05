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        Edirne'de bir evde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen operasyonda ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:43
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        Edirne'de bir evde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
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        Edirne'de düzenlenen operasyonda ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin litre içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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