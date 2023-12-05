Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

        Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 66 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de bir evde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
        Edirne'de bir evde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
        Edirne'de içme suyu sıkıntısı
        Edirne'de içme suyu sıkıntısı
        Yağışlar Trakya'daki nehirlerin debilerini artırdı
        Yağışlar Trakya'daki nehirlerin debilerini artırdı
        Olası Marmara depremine İstanbul'a yakın illerin de hazırlık yapması gerekt...
        Olası Marmara depremine İstanbul'a yakın illerin de hazırlık yapması gerekt...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa