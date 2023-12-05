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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim elemanları, Tinnitus Sempozyumu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:45
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        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim elemanları, Tinnitus Sempozyumu’na katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim elemanları Doç. Dr. Erdoğan Bulut ve Arş. Gör. Dr. Samet Kılıç ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Oğulcan Gündoğdu, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünün daveti üzerine sempozyumda yer aldı.

        Sempozyumda, Bulut, "Hücresel Düzeyde Tinnitus", Kılıç "Tinnitus Haritalama" ve Gündoğdu da "Tinnitusta Subjektif Değerlendirmeler" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

        Sempozyumun ikincisinin Mart 2024'de "Dünya İşitme Günü"nde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması planlandı.

        - Mezunlar Buluşması sergisi düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü mezunları, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 2. Mezunlar Buluşması Sergisi düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Doç. Dr. Figen Girgin tarafından düzenlenen serginin açılışı Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Sergide 2000-2023 yıllarında Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan 33 öğrencinin eserleri yer aldı. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden Mertcan Zeytünlü ve Gökhan Koç da müzik dinletisi sundu.

        Sergi açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler, mezunlar, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

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