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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,776 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:40
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,776 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,101 8,776
        Ayçiçeği Kg 14,461 15,515
        Arpa Kg 7,234 7,234

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