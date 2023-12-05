Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İpsala Ticaret Borsasını etti.

Borsa Başkanı Necmi Sezer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Zafer, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Zafer'e teşekkür etti.

Üniversiteyle birlikte çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Sezer, "Eğitim sektörünün her branşında mesai ve emek harcayan değerli hocalarımıza kolaylıklar dileriz. Ziyarette ortak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Zafer de Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

- İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi desteklenecek

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Öğretim Teknolojilerinde WEB 2.0 Araçları Eğitici Eğitimi" adlı proje, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime katkı sağlayacak bir projelerinin daha destek almaya hak kazandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Engin, proje kapsamında 30 öğretmenin eğitim alacağını kaydetti.