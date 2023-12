AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı olduğuna değindi.

Türk kadın siyasetçi olarak, bu anlamlı günü demokrasi ve insan haklarının simgesi olarak gördüğünü belirten İba, siyasi hayatta kadınların varlığı ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Kadınların hem çalışma hem de siyasetteki yerinin her geçen gün arttığını ifade eden İba, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kadınlarımızın sadece siyasette değil, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye gelebilmeleri için büyük gayret gösteriyoruz. Kadınlarımızı öncelikle eğitim ve iş hayatı başta olmak üzere her alanda birey olarak, onunla birlikte anne, eş, evlat sıfatlarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da Devletimizin tüm birimleri ile işbirliği içerisinde ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz. Mağdur konumunda bulunan kadınları devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Kadın kooperatiflerinin sayısı her geçen gün artıyor. Kadınlarımız çalışma hayatına katılarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Böylece hem kendilerine olan güvenleri artıyor hem de kendi ekonomik gücüne sahip olmalarının gurur ve mutluluğunu yaşıyorlar"

Başkan İba, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 89. yıl dönümünü kutladı.

- İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Engin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde dünya ülkelerinin çoğundan önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındığını belirtti.

Türk kadınının en eski dönemlerinden beri toplumsal hayatla, millet ve devlet yapısında odağında yer aldığını ifade eden Engin, şunları kaydetti:

Kadınlarımıza verilen bu haklar ile ülkemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşma hedefinde önemli bir yol kat etmiştir. Bu süreçte kadın erkek ayrımı olmaksızın kişi hak ve özgürlükleri genişletilerek, Türk kadınının toplumsal konumunun yükseltilmesi sağlanmıştır. Bu önemli günün anlamını bir kez daha idrak ederek, tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum."

- "Yine kritik eşik olan yüzde 33’ü bile yakalayamadık"

CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gegeoğlu, 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde 17 kadının milletvekili seçilerek meclise girdiğini belirtti.

Gegeoğlu, parlamentoda kadın temsiliyet rakamlarına da değindi.

1934 yılından bu yana 24 genel seçim düzenlendiğini aktaran Gegeoğlu, "Kadın kimliğinin, ulusal meclislerde ve yerel yönetimlerde temsili için kritik eşik yüzde 33’dür. Yüzde 33’ün altındaki bir oran, kadınların temsil edilmediği anlamına gelmektedir. 1934 yılından bu yana 24 Genel Seçim gerçekleşti. Toplam 11 bin 985 milletvekili Meclis’te görev yaptı. Bu vekillerin sadece 717’si kadın. 2023 genel seçimlerinde 600 milletvekilinin sadece 119’u yani yüzde 19.83’ü kadın. 27. Dönem parlamentosunda yüzde 17.1 olan bu oran, 28. Dönemde sadece yüzde 2,73 artabildi. Yine kritik eşik olan yüzde 33’ü bile yakalayamadık." diye konuştu.

2019 yılı seçim sonuçlarını değerlendiren Gegeoğlu, Türkiye'deki 50 bin 217 muhtardan bin 119'unun kadın olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak son 3 yılda 165 bin yeni kadın üyeyi partiye kazandırdıklarını dile getiren Gegeoğlu, kadınların siyasette daha aktif olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

CHP tarafından başlatılan "YaşamHak" projesinin 3. yılı olduğunu belirten Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"YAŞAMHAK projemizin 3. yıl dönümü olmasıdır. 444 82 85 numaralı alo şiddet hattımız üzerinden, şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Projemiz kapsamında bugüne kadar on binlerce kadının hayatına birebir dokunduk, dokunmaya da devam ediyoruz. Ekonomik şiddetten psikolojik şiddete, dijital şiddetten fiziksel şiddete kadar, bütün mağdur kadınları karakollarda, mahkemelerde, hastanelerde, savcılıklarda yalnız bırakmıyoruz. Biz kadınlar için eşitlik mücadelesi, bir hak mücadelesidir. Eşit bir dünya kurmaya kararlıyız. Laik, demokratik ve özgür yarınlar biz kadınların ellerinde yükselecek."

Öte yandan Edirne Kadın Dayanışması Platformu tarafından Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende platformda yer alan sivil toplum kuruluşlarının başkanları anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Edirne İl Genel Meclis Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, konuşma yaptı.

Gegeoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların sayısının 600 milletvekili içerisinde 121 olduğunu dile getirdi.

Kadınların siyasal alanda temsil edilme oranının düştüğünü dile getiren Gegeoğlu, kadınlara her alanda kendini ifade etme özgürlüğünün tanınması gerektiğini belirtti.

-Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor.

Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş'in başkanlığında yapıldı.

Edirne Kadın Dayanışması Platformu üyeleri meclisi ziyaret etti.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin 89. yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınları ile ilgili söylediklerine değinen Geçmiş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınının İstiklal Savaşı'nda elindeki silahla gönüllü olarak dövüşerek, kan döküp şehitler verdiğin ve aynı zamanda analık görevi ile diğer görevleri de en sert koşullar içerisinde başardığını ifade etmiştir." diye konuştu.

Gerçekleşen konuşmaların ardından platform üyeleri tarafından İl Genel Meclisi'nin kadın üyeleri Çiğdem Gegeoğlu ve Melek Uzgör'e çiçek takdim etti.

Gegeoğlu ve Uzgör de nazik ziyaretlerinden dolayı platform üyelerine teşekkür etti.