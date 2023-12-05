Edirne'de "su kesintileri" belediye meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu Edirne'de son günlerde suların bulanık akması ve su kesintileri Edirne Belediye Meclisi toplantısında meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açtı.

Edirne'de son günlerde suların bulanık akması ve su kesintileri Edirne Belediye Meclisi toplantısında meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açtı.

Edirne Belediye Meclisi aralık ayı olağan meclis toplantısı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda 3'ü gündem dışı 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

Maddelerin görüşülmesinin ardından Gürkan, kentte yaşanan su sıkıntısıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi, sabotaj iddialarını yineledi.

-"Zincirin korozyondan kopması ihtimal dahilinde"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Çapoğlu şebeke suyunun alındığı Kayalıköy Barajı'nda incelemede bulunduklarını söyledi.

"Sabotaj iddialarına" söz konusu barajdan su alınmasını sağlayan sistemdeki kopan zincirin korozyona bağlı kopma ihtimalinin yüksek olduğunu, firma yetkilisinin de bunu destekleyen sözler söylediğini belirten Çapoğlu, müdahale için giden ekiplerin sisteme müdahale etmeden durumu kolluğa bildirmelerinin daha doğru olacağını düşündüğünü ifade etti.

Gürkan da ekibinin bir art niyetinin söz konusu olmadığını, durumu gördükten sonra kendisine bilgi verilmesi sonrası suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Ortada bir neden yokken "sabotaj" iddialarını sürdürmediklerini ifade eden Gürkan, "Kanaat olarak bu işi bilmeyen birinin onu yapması mümkün değil. Bu mazeret değil, bu su meselesi, hatamız eksiğimiz olsa açıkça söylerim, bu insan sağlığı meselesi. 200 bin kişinin sağlığı söz konusu. Yapılan açıklamalara özellikle cevap vermiyorum. Çünkü konuyu ana mecrasından saptırmamaya siyasi malzeme yapmamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Çapoğlu da Gürkan'a durumla ilgili ilk açıklamada konuyu siyasete getirerek "seçimler yaklaşıyor diye sabotaj yapılıyor" iddiasında bulunduğunu anımsattı.

-"2 yıl öncede aynı yerdeki zincir kopmuş"

AK Parti'li Meclis Üyesi Engin Makak da iki yıl önce de söz konusu yerdeki zincirin koptuğunun söylendiğini belirterek, Gürkan'ın ilk andan itibaren sabotaj iddiasında olduğunu ifade etti.

Makak'ın sözleri sonrası Gürkan, "'Sabotaj var.' dedim hala da o iddiamın arkasındayım. Rahatsız mı oldun Engin Bey, 'sabotaj iddiası var' diyorum 'sabotaj da var' diyorum. Sen mutlu mu oldun Engin'ciğim. Sular akmadı Recep Gürkan seçimi mi kaybedecek. Yok size... Yine kazanamayacaksınız." diye konuştu.

Ardından Gürkan, görüşmelerin yeterli olduğuna kanaat getirdiğini ifade ederek toplantıyı kapattı.

- Gürkan sabotaj iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı

Gürkan, geçen hafta şebeke suyunun bulanık akması sonrası yaptığı açıklamada, içme suyunun sağlandığı sisteme zarar verilerek halkın sağlığıyla oynandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıklarını ve durumun sabotaj olduğu yönünde açıklamada bulunmuştu.