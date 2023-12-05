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        Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

        Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:50 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:07
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        Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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        Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        1. Murat Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında binanın üst katlarında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, giriş kattaki dairede maddi hasara yol açtı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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