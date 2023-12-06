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        Edirne'deki son yağmurlar Kadıköy Barajı'nda beklenen etkiyi göstermedi

        Edirne'de son dönemde etkili olan yağmurlar, Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'na istenilen düzeyde katkı sağlamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:03 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:40
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        Edirne'deki son yağmurlar Kadıköy Barajı'nda beklenen etkiyi göstermedi
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        Edirne'de son dönemde etkili olan yağmurlar, Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'na istenilen düzeyde katkı sağlamadı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle yüzde 4'e kadar gerilemiş, belediye suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunmuştu.

        Kentte kasım ve aralık aylarında etkili sağanaklar, su miktarı kritik seviyeye düşen barajı doldurmaya yetmedi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran, yağmurların beklenen oranda etki etmediğini belirtti.

        Sıcak ve kurak geçen yaz aylarının ardından barajdaki su seviyesinin oldukça düştüğünü anımsatan Başaran, "Barajımızdaki yüzde 4’lük doluluk oranı ile son yılların en düşük seviyesine gerilemişti. Geçtiğimiz günlerde ise düşen yağışlar sonrasında 1 milyon 100 bin metreküp su gelmesiyle birlikte, barajımızdaki doluluk 3 milyon 400 metreküpe, yani yüzde 6’ya ulaştı. 'Açıkça söylemek gerekirse düşen yağışlar barajdaki doluluğa etki etmedi' diyebiliriz. Halen kritik seviyelerdeyiz." ifadelerini kullandı.

        Başaran, vatandaşlara bir kez daha tasarruf çağrısında bulundu.

        Su ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başaran, bu sürede bir damla suyun dahi boşa harcanmaması gerektiğini kaydetti.

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