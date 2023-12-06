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        Edirne'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:12 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:28
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        Edirne'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

        E.K. idaresindeki 59 AEE 206 plakalı cip, Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir sitenin duvarına çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan sürücü E.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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