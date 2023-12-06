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        Edirne'de bariyere vurup devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

        Edirne'de bariyere vurup devrilen otomobilde bulunan anne, baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:24
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        Edirne'de bariyere vurup devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı
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        Edirne'de bariyere vurup devrilen otomobilde bulunan anne, baba ve oğlu yaralandı.

        İstanbul yönünden gelen B.G'nin kullandığı 34 BJ 1760 plakalı otomobil, İstanbul-Edirne Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp devrildi.

        Kazada sürücü B.G, eşi K.G. ve oğlu A.G. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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