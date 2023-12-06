Edirne'de bariyere vurup devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Edirne'de bariyere vurup devrilen otomobilde bulunan anne, baba ve oğlu yaralandı.

İstanbul yönünden gelen B.G'nin kullandığı 34 BJ 1760 plakalı otomobil, İstanbul-Edirne Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazada sürücü B.G, eşi K.G. ve oğlu A.G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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