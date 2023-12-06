Edirne'de su kesintileri nedeniyle vatandaş suyu çeşmeden taşıyor

Edirne'de son günlerde yaşanan su kesintileri vatandaşı çeşmelere mecbur bıraktı.

Kentte bulanık, çamur renkli suyun akmasının ardından su kesintileri yaşanmaya başladı.

Sularını mahalle çeşmeleri ya da su tankerlerinden temin eden vatandaşlar, duruma tepki göstererek bir an evvel arızanın giderilmesini istedi.

Barutluk Mahallesi sakinlerinden Canan Yıldız, AA muhabirine, su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Su kesintilerine tepki gösteren Yıldız, "Yaklaşık 1 haftadır sular akmıyor. Normalde evimde su eksik etmem ama şişeler bitince çeşmeye su almak için geldim. Mecburen çeşmeye geliyoruz. Hafta sonuna kadar gelmeyecekmiş." dedi.

Hasan Kaya ise su ihtiyacını karşılamak için her gün çeşmeden su aldıklarını belirtti.

- "Çocuklar hastalanıyor"

Levent Poyraz, Umurbey Mahallesi'nde çeşmelerden adeta çamur aktığını ifade etti.

Çocuğunun sular nedeniyle hasta olduğunu anlatan Poyraz, "Çocuğum sudan dolayı enfeksiyon kapmış. Bir haftadır hasta. Sık sık kesintiler yaşanıyor." dedi.

Doğan Karakuş da, Çavuşbey Mahallesi'nde yaklaşık iki haftadır suların bulanık aktığını dile getirdi.

Mağdur olduklarını anlatan Karakuş, "Makinayla yıkadığımız çamaşırlar kirli çıkıyor. Çeşmelerden, su içmeyi bırak temizlik bile yapamıyoruz, sıkıntı büyük. Evde arıtma var ama suyu arıtmıyor. Çeşmelerden dolduruyoruz. Bakkaldan hazır su alıyoruz. Mikrop bulaşıyor sudan, çocuklar hastalanıyor. Ben de hastalandım. Belediyenin buna bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Mesnetsiz iddialar değil çözüm getirin"

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da yaptığı açıklamada, herkesin temiz suya erişiminin bir insani hak olduğunu belirtti.

Belediyenin bir an evvel soruna çözüm sağlaması gerektiğine işaret eden İba, "Çeşmelerimizden hala çamurlu su akmaya devam ederken, haftalardır pek çok mahallemize su verilemezken, insanlarımız sularını geçmiş yüzyılda yaşıyormuşçasına cami avlularından doldururken biz polemik ve mesnetsiz iddialar değil çözüm duymak istiyoruz. Edirne halkının sağlığı siyaset üstüdür, seçim malzemesi yapılamayacak kadar önemlidir." diye konuştu.

- Belediye Başkanı Gürkan sabotaj iddiasında bulunmuştu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorunun yaşandığı açıklaması yapmıştı.

İçme suyunun alındığı barajda yer alan sisteme "üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alınmasına neden olan bir zarar verildiği" iddiasında bulunan Gürkan, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.

Gürkan, Gürcistan'dan gelen dalgıçların barajdaki sistemi düzeltme çalışmalarına başladığını, su ile ilgili sıkıntıların bir kaç gün daha yaşanacağını kaydetmişti.

- Su kesintileri belediye meclis üyeleri arasında tartışmaya neden olmuştu

Suların bulanık akması ve su kesintileri, dünkü Edirne Belediye Meclisi toplantısında meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açmıştı.

AK Partili belediye meclis üyeleri söz konusu sistemdeki arızanın iki yıl öncede meydana geldiğini belirterek, duruma korozyonun neden olabileceği üzerinde durmuştu.

Sabotaj iddialarının, ortada bir neden yokken ortaya atılmadığını ifade eden Gürkan da, "Kanaat olarak bu işi bilmeyen birinin onu yapması mümkün değil. Bu mazeret değil; bu, su meselesi; hatamız eksiğimiz olsa açıkça söylerim; bu insan sağlığı meselesi. 200 bin kişinin sağlığı söz konusu. Yapılan açıklamalara özellikle cevap vermiyorum. Çünkü konuyu ana mecrasından saptırmamaya siyasi malzeme yapmamaya çalışıyorum." diye konuşmuştu.