Edirne'de jandarma vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor Edirne'de jandarma vatandaşları motosiklet kullanımı ile ilgili bilgilendirdi.

Edirne'de jandarma vatandaşları motosiklet kullanımı ile ilgili bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Trafik Jandarması timleri denetim esnasında "Reflektif Giy Görünür Ol" kampanyası kapsamında kurallara uyan ve eksiği bulunmayan motosiklet sürücülerini bilgilendirdi ve onlara reflektif yelek hediye etti.

Jandarma köy kahvelerinde de vatandaşları ziyaret ederek, bilgilendirdi.

Ekipler aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde 5 Kasım Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında stant açan jandarma ekipleri, öğrenciler ve akademisyenlere uygulama hakkında bilgi verdi.

Uzunköprü ilçesinde de kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.