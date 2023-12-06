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        Edirne'de jandarma vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor

        Edirne'de jandarma vatandaşları motosiklet kullanımı ile ilgili bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:41
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        Edirne'de jandarma vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor
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        Edirne'de jandarma vatandaşları motosiklet kullanımı ile ilgili bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Trafik Jandarması timleri denetim esnasında "Reflektif Giy Görünür Ol" kampanyası kapsamında kurallara uyan ve eksiği bulunmayan motosiklet sürücülerini bilgilendirdi ve onlara reflektif yelek hediye etti.

        Jandarma köy kahvelerinde de vatandaşları ziyaret ederek, bilgilendirdi.

        Ekipler aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.

        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde 5 Kasım Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında stant açan jandarma ekipleri, öğrenciler ve akademisyenlere uygulama hakkında bilgi verdi.

        Uzunköprü ilçesinde de kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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