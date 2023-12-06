Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.K. ve H.Ş'yi yakaladı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.