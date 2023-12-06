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        Edirne'de bir ayda 1206 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de kasım ayında yapılan denetimlerde 1206 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:59
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        Edirne'de bir ayda 1206 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de kasım ayında yapılan denetimlerde 1206 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Güvenlik güçlerince kasım ayında kent merkezi ve ilçelerdeki 1206 düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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