Edirne Trakya Kariyer Fuarı'na hazırlanıyor

Edirne'de Trakya Kariyer Fuarı düzenlenecek.

Trakya Kariyer Fuarı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında 27-28 Aralık'ta gerçekleşecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Trakya'da yapılan en büyük etkinliğe hazırlandıklarını söyledi.

Trakya Kariyer Fuarı'na 50 bin kişi ve 400'den fazla firmanın katılacağını belirten Tabakoğlu, "ASELSAN, HAVELSAN gibi ülkemizin en büyük firmaları buraya gelecekler ve üniversitemizde stant kuracaklar. Vatandaşlarımızla ve iş arayanlarla buluşacaklar." dedi.

Tabakoğlu, fuar boyunca çok sayıda etkinlik düzenleneceğini dile getirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in destekleriyle 5 üniversite 5 vilayetin fuarda bir araya geleceğini anlatan Tabakoğlu, "Aynı zamanda Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir valiliklerimizin de büyük destekleriyle bu büyük buluşmaya herkesi davet ediyoruz. Öğrenciler ve vatandaşlar bu büyük fırsatı kesinlikle kaçırmasınlar. Mutlaka 27-28 Aralık tarihlerinde herkesi fuara bekliyoruz." diye konuştu.