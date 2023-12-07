Edirne'de asayiş

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.A'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Aranan zanlı yakalandı

Keşan'da, "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakalanan M.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.D. ve L.D'nin otomobil ve evlerinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 53 hard disk, oyun konsolu, sigara, içki ve tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.