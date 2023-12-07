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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:27
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.A'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Aranan zanlı yakalandı

        Keşan'da, "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakalanan M.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.D. ve L.D'nin otomobil ve evlerinde arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı 53 hard disk, oyun konsolu, sigara, içki ve tütün ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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