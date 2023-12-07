Edirne'de 7,4 ton sahte deterjan ele geçirildi

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 400 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte toz ve sıvı deterjan üretilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Depoda ve işletmeye ait araçta yapılan aramada paketlenmiş 7 bin 400 kilogram sahte deterjan, toz deterjan dolum makinesi, paketleme makinesi ve 2 terazi ele geçirildi.

Sahte deterjana el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.