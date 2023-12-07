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        Edirne'de 7,4 ton sahte deterjan ele geçirildi

        Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 400 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:52
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        Edirne'de 7,4 ton sahte deterjan ele geçirildi
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        Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 400 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte toz ve sıvı deterjan üretilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

        Depoda ve işletmeye ait araçta yapılan aramada paketlenmiş 7 bin 400 kilogram sahte deterjan, toz deterjan dolum makinesi, paketleme makinesi ve 2 terazi ele geçirildi.

        Sahte deterjana el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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