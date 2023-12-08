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        - Balkan Kürek Şampiyonası, 2024'de Meriç Nehri'nde yapılacak

        Balkan Kürek Şampiyonası, önümüzdeki yıl Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 08:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:02
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        - Balkan Kürek Şampiyonası, 2024'de Meriç Nehri'nde yapılacak
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        Balkan Kürek Şampiyonası, önümüzdeki yıl Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek.

        Uluslararası standartlara uygun bir parkurun kurulacağı nehir, gelecek yıl eylül ayında düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nın ardından bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapacak.

        TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, yaptığı açıklamada, Meriç Nehri'nin kürek sporuna çok uygun doğal bir parkur özelliği taşıdığını söyledi. Edirne'nin kürek sporunda adından söz ettiren bir noktaya geldiğini ifade eden İba, önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Kentin büyük organizasyonları düzenleme hakkı elde ettiğine dikkati çeken İba, şunları söyledi:

        "Geçtiğimiz günlerde Balkan Kürek Şampiyonasını düzenleme başvurumuz kabul edildi. 2024 yılında Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'ndan sonra Balkan Şampiyonası da Edirne'de yapılacak. Bu organizasyonların provası olarak Türkiye Kürek Federasyonumuzla beraber Türkiye Kürek Şampiyonası organize ettik. Mart ayında Türkiye Kürek Şampiyonası, eylül ayında Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, akabinde Balkan Kürek Şampiyonası, Dünya Kürek Federasyonu (FISA) fikstürüne girdi."

        Meriç Nehri'nde kürek teknelerinin daha çok görüleceğini ifade eden İba, "Buraya yapılacak parkur Cumhuriyet tarihinin ilk parkuru ve Avrupa'nın doğusundaki son parkur. Bu parkur ilk defa Edirne'de yapılacak. Dünyada birçok örneği var ancak doğal olması ayrı bir özellik taşıyor. Konumu çok güzel, burada rüzgar olduğunda nehirde bir dalgalanma olmuyor. Bundan dolayı sporcular rahatlıkla kürek çekebiliyor." diye konuştu.

        - "Edirne küreğin başkenti olacak"

        İba, kentte yapılacak organizasyonların kent turizmine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

        Uluslararası standartlara sahip parkurun pek çok organizasyona ev sahipliği yapacağını dile getiren İba, şunları kaydetti:

        "Burası dünyada kabul edilen bir parkur olacak ve birçok etkinlik burada yapılacak. Özellikle İskandinav ülkelerinin burayı çok tercih edeceği söyleniyor. Böylece şehrin tanıtım ve turizmine katkı sağlayacak. Edirne küreğin başkenti olacak diyoruz. Milli takım kamplarını burada yapacak, Türkiye'deki 40'dan fazla antrenman ve karşılaşmalarını burada yapacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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