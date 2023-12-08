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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı 10 elektronik robot süpürge ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:26
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı 10 elektronik robot süpürge ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 robot süpürge bulundu.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        - Kurusıkı tabanca fişekler ele geçirildi

        Keşan ilçesinde üzerinde kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye esnasında kaçan şüpheliyi Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta kovalamaca sonucu yakaladı.

        U.A'nın üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

        Olayla U.A. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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