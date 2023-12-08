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        Edirne'de okul servisleri denetledi

        Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:47
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        Edirne'de okul servisleri denetledi
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        Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarını ve sürücüleri denetlendi.

        Jandarma ekipleri denetimin ardından öğrencilere trafik eğitimi de verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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