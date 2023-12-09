Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Y.O. idaresindeki 34 HFR 865 plakalı motosiklet, Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Y.O. sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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