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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:42
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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Y.O. idaresindeki 34 HFR 865 plakalı motosiklet, Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan Y.O. sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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