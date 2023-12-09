Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi personeline İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemi hakkında seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan Belediyesi personeline İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemi hakkında seminer verildi.

        Belediyeden düzenlenen seminerde, teknolojiyi vatandaş odaklı hizmette en etkin şekilde kullanmak amacıyla personele sunum yapıldı.

        Belediye Başkanı Helvacıoğlu da seminere katılarak çalışma hakkında bilgi aldı.

        Helvacıoğlu, Edirne'de ilk olacak çalışmalar kapsamında vatandaşlara güncel, hızlı ve şeffaf hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

        İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği e-Belediye Bilgi Sistemi hakkında Keşan Belediyesi personellerine yönelik seminer verildiğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Keşan Belediyesi için devrim niteliğinde bir dönüşüm olacak. Hizmetlerimizi e-Devlet Kapısı'na taşıyarak, hızlı hizmet sunma ve yönetme imkanı yakalıyoruz. Vatandaşlarımız artık ödemelerini belediyemize gelmeden farklı programlarda üyelik açmadan e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

        Kurumlar arası iş birliğimizi kuvvetlendirerek ihtiyaç duyulan tüm bilgilere tek noktadan ulaşabileceğimiz uygulama ile kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacağız. Tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum."

        - Tekin'den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesaj yayımladı.

        Tekin, mesajında, İslam coğrafyasında yaşanan ağır hak ihlallerinin politik nedenlerle göz ardı edildiğini bunun en yakın örneğinin Filistin'de olduğunu belirtti.

        Müslümanlar birbirlerine düşürülerek onların maddi ve manevi kaynaklarının sömürüldüğünü ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki İslam ülkeleri yönetimleri de onların hareket edebileceği alanı sonuna kadar açtı. Yönetimlere düşen bunları hakkı korumaktır. Bunların korunmasında kimsenin ırkı, dini sorulmaz. Ancak günümüz dünyasında güçlü olanlar adeta 'ben güçlüyüm, istediğime hak verir, istediğimden de alırım' diyorlar. Bunun en son örneği ise Filistin'de yaşananlardır. Milli Görüş lideri merhum Erbakan hocamız, yarım asır 'adil düzen' diye üzerinde durduğu işte bu idi. Bu haklar gereği gibi korunmadıkça ne adalet, ne barış, ne de huzur sağlanamaz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletilecek
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletilecek
        Edirne'de "Usta Bestekarlar" konseri düzenlenecek
        Edirne'de "Usta Bestekarlar" konseri düzenlenecek
        Edirneli fotoğrafçılar köy köy gezerek kahvehanelerde fotoğraf sunumu yapıy...
        Edirneli fotoğrafçılar köy köy gezerek kahvehanelerde fotoğraf sunumu yapıy...
        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para ceza...
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para ceza...
        Japon deprem uzmanından "Depreme hazırlıklı olun" uyarısı
        Japon deprem uzmanından "Depreme hazırlıklı olun" uyarısı