AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Edirne'de partililerle bir araya geldi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Edirne'de partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Edirne'de partililerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanlığı toplantı salonundaki etkinlikte partililere hitap eden Kandemir, Edirne teşkilatındaki birlik ve beraberlik duygusunun çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin değerler partisi olduğunu belirten Kandemir, muhalefetin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki tutumuna ilişkin, "Mayıstan sonra bir kere daha ortaya çıktı ki bunların milletle, milletin beklentileri ve talepleriyle uzaktan yakından alakaları yok. Toplanmışlar kim hangi bakanlığı alacak, kim başkan yardımcısı olacak koltuk pazarlığı yapmışlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, milletin talepleri ve beklentileri, hayalleri ve hedefleri için mücadele verdiklerini, her kesime kucak açan siyasi bir anlayışla 20 yıldır Türk milletine hizmet ettiklerini kaydetti. Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden istediğimiz şu, kimseyi öteki kılmayan, herkese kucak açan siyaset anlayışının Türkiye'deki ve dünyadaki temsilcisi AK Parti hareketi tam da dokusuna uygun olan bu şehirde 31 Mart'ta sancağı dalgalandırsın. Bunun yolu, ben değil biz anlayışıyla kime görev verildiğine bakmadan, oluşacak kırgınlık, küskünlük bizim enerjimizi düşürmeden yol yürümeye devam etmektir. Ben inanıyorum Edirne teşkilatımızda bu ruh var. Biz hizmet etmek istiyoruz bu şehre. Şu ana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da Edirne'yi büyütmeye devam edeceğiz.”

Kandemir, 31 Mart akşamı Edirne’den bambaşka bir ses yükseleceğine yürekten inandıklarını belirtti.

İl Başkanı Belgin İba da yerel seçimlerde Edirne'yi AK belediyecilik ile tanıştırmak istediklerini ifade etti.

Edirne teşkilatının fedakarca çalıştığını ve kazanacaklarına inandığını vurgulayan İba, şu değerlendirmede bulundu:

" Şehrimizi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmaya biz Edirne teşkilatı olarak söz veriyoruz. Çeşmelerinden su ve çamur akan, sokakları çöp içinde olan ve araçların tekerleklerinin bile çukurda kaldığı bir Edirne bize, 1994'ün İstanbul'unu hatırlatıyor. Cumhurbaşkanı'mız o yıl kapı kapı, hane hane gezerek kazandıysa biz de Edirne teşkilatı olarak, buradan her bir kardeşim adına söz veriyorum, Edirne'yi de aynı zafere ulaştıracağız."

Toplantıda, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Genel Merkez Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti MKYK Üyesi Ekrem Görçeker ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Furkan Leventoğlu da yer aldı.